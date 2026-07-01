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Cultura

Video | Artistas urbanos avanzan en el "Trazo, Pasión y Fútbol"

El programa impulsa la identidad y mejora la imagen urbana en la capital

Por Pulso Online

Julio 01, 2026 01:09 p.m.
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Fotos: Cortesía-Quistián

Fotos: Cortesía-Quistián

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      Los Servicios Municipales de la capital avanzan en la estrategia "Trazo, Pasión y Fútbol", mediante la cual, se realizarán murales alusivos a la fiebre mundialista que vive San Luis Potosí como parte de la iniciativa "San Luis Capital, Corazón de Fútbol".

      Se trata de más de 28 jóvenes artistas que participan en la intervención de espacios urbanos, como las partes bajas de los puentes de Salvador Nava desde Sierra Leona hasta El Paseo, con obras que buscan fortalecer la identidad de la ciudad y mejorar la imagen urbana.

      Destaca que este esfuerzo se suma al programa "Color Zaragoza", en el que más de 48 jóvenes trabajan en la rehabilitación artística de más de 62 cortinas de comercios y espacios públicos, contribuyendo a la recuperación visual de distintos puntos de la capital potosina.

       

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      Foto: Cortesía-Jorge Herrera

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