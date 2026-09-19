Por Simulacro Nacional se activa alerta sísmica en SLP

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Con la participación de mil 700 inmuebles registrados en 53 municipios del estado de San Luis Potosí, este sábado se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2026.

En punto de las 12:00 horas de este 19 de septiembre, los celulares recibieron la alerta sísmica que anunció el inicio del protocolo de prevención en instituciones públicas y privadas.

Para esta edición, la hipótesis consistió en el registro de un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 8 kilómetros al oeste de Allende en Nuevo León y una profundidad de 10 kilómetros.

A diferencia de años anteriores, disminuyó la participación de dependencias públicas por caer en fin de semana, período en que la mayoría de las oficinas gubernamentales no trabajan.

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Fotos: CEPC y Alberto Martínez/Pulso

Durante un recorrido por la ciudad, se ubicó la participación de centros comerciales, bancos y otros establecimientos de diferentes giros.

De acuerdo con el informe actualizado del Servicio Sismológico Nacional (SSN), entre enero a agosto del 2026, la entidad potosina acumula 68 movimientos telúricos, sobre todo, en el municipio de Cárdenas.

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SIMULACRO EN SOLEDAD

La Plaza Citadina, en el municipio de Soledad, fue una de las sedes del Simulacro Nacional, realizado bajo la hipótesis de un sismo. El ejercicio tuvo una duración de cuatro minutos y contempló el desalojo de trabajadores de los distintos establecimientos comerciales, así como de clientes del centro comercial, con la participación de aproximadamente 240 personas.

Al respecto el director de Protección Civil Municipal Martín Bravo Galicia indicó que el ejercicio permitió detectar que hay más cultura preventiva entre la población, sin embargo también se detectaron fallas por parte de las brigadas internas en el control del tránsito vehicular y en la revisión de las instalaciones antes de que los brigadistas abandonaran el inmueble.

Señaló que, aunque el desalojo se realizó de manera ordenada, todavía existen aspectos que deben corregirse para mejorar la respuesta ante una emergencia real, principalmente porque en una situación de riesgo las personas pueden salir corriendo y exponerse al tránsito vehicular.

Explicó que uno de los puntos de reunión se encontraba frente al establecimiento, por lo que los brigadistas deben establecer de inmediato un control sobre los vehículos para evitar algún accidente durante la evacuación.

También se detectó que los brigadistas deben ser los últimos en retirarse, ya que tienen la responsabilidad de revisar que ninguna persona permanezca dentro del inmueble. A ello se suma la necesidad de verificar el cierre de instalaciones de gas y negocios antes de concluir el desalojo.

El funcionario destacó que la población tuvo una participación más ordenada que en ejercicios anteriores y consideró que existe un mayor conocimiento sobre las medidas que deben seguirse ante una contingencia.

La alerta sísmica que llegó a los teléfonos celulares también fue identificada durante el ejercicio, lo que permitió que las personas reconocieran con mayor rapidez el inicio del simulacro.

Detalló que en Soledad fueron dos los inmuebles que participaron en esta jornada: el establecimiento comercial y el Hospital General de Soledad ubicado en la avenida Valentín Amador, donde también se realizó un ejercicio de evacuación.

Con información de Flor Martínez/Pulso