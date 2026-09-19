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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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Nacional

Sheinbaum recuerda "con el corazón" a víctimas de sismos

El izamiento a media asta contó con la participación de autoridades federales y locales

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 11:59 a.m.
A
Sheinbaum recuerda con el corazón a víctimas de sismos

En conmemoración de las víctimas por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó que se les recuerda "con el corazón".

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió que izó está mañanera la bandera de México a media asta, en el Zócalo capitalino, para honrar a quienes murieron en los sismos.

"Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017

"Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias", escribió.

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"Que el recuerdo de quienes partieron permanezca siempre entre nosotros, y que siempre tengamos presente la solidaridad y la fuerza que nos unieron en aquellos momentos", agregó la Mandataria federal.

Sheinbaum encabeza acto oficial en el Zócalo

La mañana de este sábado 19 de septiembre, Sheinbaum encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México el izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

A las 07:15 horas, Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional para dirigirse al asta bandera monumental donde hizo el izamiento del lábaro patrio a media asta.

Participación de autoridades en el homenaje

La banda de guerra y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) interpretaron "Canto a la Bandera", así como el toque "Silencio" para honrar a las víctimas.

Al acto asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa; almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño; Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil; y el presidente nacional de la Cruz Roja, Eduardo De Agüero Le Duc.

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