Entérate | ¿A qué hora sonará la alerta sísmica en celulares?

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Los 59 municipios de San Luis Potosí ya cuentan con los lineamientos y la logística para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026, informó la titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Nadia Ochoa Limón, tras una reunión virtual con autoridades municipales.

Señaló que como parte de la política preventiva del Gobierno, se trabaja con los ayuntamientos para que instituciones y familias conozcan sus protocolos de actuación y estén preparadas ante una eventual emergencia.

El ejercicio se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, bajo la hipótesis correspondiente a la región noreste de un sismo con epicentro en Allende, Nuevo León, y permitirá evaluar protocolos de evacuación, tiempos de respuesta y coordinación institucional.

De manera simultánea, la alerta sísmica se transmitirá en los teléfonos celulares que tienen habilitado este sistema de mensajería.

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La CEPC brindará acompañamiento, capacitación y asesoría técnica a los municipios para desarrollar la jornada de manera ordenada, según se informó.

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En Ciudad de México, este sábado se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, por lo que el sistema de alertamiento sísmico se activará en punto de las 12:00 horas, a través de los más de 28 mil postes con altavoces con los que cuenta el C5 en la capital.

En la CDMX el escenario hipotético plantea un movimiento telúrico de magnitud 7.7 con epicentro localizado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) desplegará dos frentes principales de simulacro de emergencia con maniobras de rescate y helicópteros, uno en el Monumento a la Revolución y, por primera vez, un segundo punto en el sur de la Ciudad de México, que estará ubicado en el Deportivo Xochimilco.

El Simulacro Nacional es un ejercicio preventivo para evaluar la capacidad de respuesta de autoridades y ciudadanía ante sismos.