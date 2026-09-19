Diego Luna se asoma a la vida del migrante

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El mundo actual tiene dos grandes retos, según el mexicano Diego Luna, la migración y el cambio climático, por eso, tras diez años sin dirigir largometrajes, el cineasta ha elegido uno de estos dos temas para volver a ese formato y ha presentado este sábado 'Ceniza en la boca', protagonizado por migrantes mexicanos en España.

Diego Luna presenta 'Ceniza en la boca' en Festival de San Sebastián

En una entrevista con EFE en el Festival de Cine de Sebastián, Luna reconoció que "es fácil responder con miedo" a la emigración y que "afloren las violencias", pero cree que se pueden "contrarrestar con empatía", y el cine es una buena herramienta para ello.

Especialmente si la encargada de empatizar con el espectador es Anna Díaz, una actriz que encandiló anoche al público del festival español con su interpretación en 'Morro' y ha vuelto a hacerlo hoy en 'Ceniza en la boca'.

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Interpretación de Anna Díaz y la historia de migración

En el film de Diego Luna, Díaz interpreta a una joven que llega a España con su hermano adolescente para reencontrarse con su madre que emigró desde su México natal cuando sus hijos eran pequeños.

La protagonista y su hermano han crecido soñando con el día en que podrían volver a encontrarse con su madre, también magníficamente interpretada por Adriana Paz, pero cuando llegan a Madrid comprueban que la emigración tiene muchas sombras.

La actriz mexicana Anna Díaz, una emigrante "luminosa"

Anna Díaz define a su personaje como "una chica fuerte, con muchas responsabilidades que le dejan poco tiempo para divertirse o para pensar en sí misma, pero que aún así intenta construir algo, no solo sobrevivir".

"A veces se tiene la idea de que los emigrantes tienen que limitarse a trabajar y trabajar, pero en la película hay espacios luminosos en los que emergen sus esperanzas, sus deseos, su cara humana", añade.

Esta humanidad es el antídoto, según Diego Luna, frente "al odio y la violencia", porque "la ignorancia a veces logra ser muy estridente", pero cuando "esa persona, ese emigrante, se pone frente a ti y te interesas por su historia, entonces probablemente eres capaz de mostrar tu mejor versión".

Para que ese encuentro entre personas se produzca y los emigrantes dejen de ser un número o una amenaza es necesaria "la curiosidad" y, según el director y actor mexicano, el cine "nos invita a tener curiosidad" y es "una ventana que nos asoma a la vida de otras personas".

La crisis de Ceuta y las deportaciones en Estados Unidos

Diego Luna reconoce que las noticias de deportaciones de emigrantes que llegan desde Estados Unidos y los problemas que ha generado la llegada masiva de migrantes a Ceuta "podrían hacer pensar que hemos aprovechado las circunstancias para hacer la película".

"Pero no es así -aclara-, la emigración es un tema "indispensable desde hace años, especialmente en México, que es esa puerta tan compleja entre Estados Unidos y América Latina".

No obstante, situaciones problemáticas como las de Ceuta ponen de relieve que "el tema de la inmigración requiere una reflexión", según la actriz española Teresa Lozano, que interpreta a una de las mujeres que se cruzan en la vida de la protagonista durante su periplo por Madrid y Barcelona.

En su opinión, 'Ceniza en la boca' pone sobre la mesa "un tema de gran vigencia" como es "la deshumanización" de los emigrantes.

"Creo que esta película nos viene muy bien a todos, pero ahora mismos le viene especialmente bien a la sociedad española, porque hay muchos discursos de odio", concluye.