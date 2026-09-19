Van a proceso, tres detenidos en narcocampamento

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los tres presuntos integrantes del crimen organizado, detenidos a principios de mes en un narcocampamento, localizado en el municipio de Villa de La Paz, fueron vinculados a proceso por un juez de Control federal, por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

Al dictárseles la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ingresaron al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de la delegación La Pila, donde se mantendrán durante la investigación complementaria.

Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quién recordó que durante el arresto se logró el aseguramiento de dos armas de fuego largas y equipo táctico diverso.

"La Fiscalía General de la República hizo un muy buen trabajo al darle seguimiento de forma jurídica al tema, y se logró que pasara el control de detención, y quedaron vinculados para después llegar al juicio", complementó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, el mando policíaco precisó que los tres presuntos delincuentes son originarios de los estados de Tamaulipas y Guerrero.

LEA TAMBIÉN Sujetos armados enfrentan a la GCE en sierra de Villa de la paz Los elementos repelieron un ataque, logrando detener a tres hombres en un campamento improvisado

Describió que los detenidos pretendían instalarse y operar desde el narcocampamento, a fin de cometer diferentes actividades delictivas.

Subrayó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene operativos de vigilancia en los municipios de la zona altiplano, en aras de prevenir el ingreso de grupos delictivos procedentes de entidades limítrofes.