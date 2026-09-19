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Seguridad

Van a proceso, tres detenidos en narcocampamento

Ingresaron al Cereso La Pila con prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria

Por Redacción

Septiembre 19, 2026 12:26 p.m.
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Van a proceso, tres detenidos en narcocampamento
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      Los tres presuntos integrantes del crimen organizado, detenidos a principios de mes en un narcocampamento, localizado en el municipio de Villa de La Paz, fueron vinculados a proceso por un juez de Control federal, por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

      Al dictárseles la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ingresaron al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de la delegación La Pila, donde se mantendrán durante la investigación complementaria.

      Así lo informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quién recordó que durante el arresto se logró el aseguramiento de dos armas de fuego largas y equipo táctico diverso.

      "La Fiscalía General de la República hizo un muy buen trabajo al darle seguimiento de forma jurídica al tema, y se logró que pasara el control de detención, y quedaron vinculados para después llegar al juicio", complementó.

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      En entrevista, el mando policíaco precisó que los tres presuntos delincuentes son originarios de los estados de Tamaulipas y Guerrero.

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      Describió que los detenidos pretendían instalarse y operar desde el narcocampamento, a fin de cometer diferentes actividades delictivas.

      Subrayó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene operativos de vigilancia en los municipios de la zona altiplano, en aras de prevenir el ingreso de grupos delictivos procedentes de entidades limítrofes.

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