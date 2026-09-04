Registra PRI sólo mil 859 afiliaciones

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El PRI es el partido nacional con menos militantes en San Luis Potosí, con apenas mil 859 afiliaciones válidas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero su dirigente estatal, Sara Rocha Medina, rechazó que esto signifique un debilitamiento del partido y aseguró que todavía faltan registros por contabilizar.

PRI tiene menos militantes en San Luis Potosí según padrón del INE

De acuerdo con el padrón de afiliación aprobado por el INE con corte al 31 de agosto, el PRI es el único de los seis partidos nacionales con menos de 3 mil militantes en la entidad.

Sara Rocha Medina sostuvo que la cifra actual no refleja el número real de personas que se han incorporado al tricolor bajo la dirigencia que encabeza, pues afirmó que el Comité Estatal comenzó el proceso "de cero" y que aún existen registros enviados a través de la plataforma del INE que no han sido dados de alta.

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Dirigencia del PRI asegura que faltan registros por validar

"Al INE aún le falta que nos dé de alta a muchos que ya mandamos en plataforma y espero que se resuelva pronto", señaló la priista, quien aseguró que el partido continúa afiliando personas en los municipios y que la situación no representa una preocupación para su dirigencia.