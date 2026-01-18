Sara Rocha propone titulación gratuita

Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para establecer la exención total del pago por expedición del título profesional a egresados de universidades públicas con promedio general igual o superior a 8.0 y sin sanciones académicas o administrativas.

La propuesta establece que el Estado deberá garantizar la gratuidad del trámite y prohíbe cualquier cobro, cuota o requisito económico relacionado con la expedición del título profesional o con los procedimientos necesarios para obtenerlo.

En su exposición de motivos, la legisladora expone que los costos de titulación representan una barrera para jóvenes que concluyeron sus estudios, al limitar su incorporación al mercado laboral y el ejercicio pleno de su formación profesional.

Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que sólo la mitad de los estudiantes universitarios logra titularse, principalmente por la falta de recursos económicos para cubrir los costos del proceso.

Como referencia, en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí el costo del trámite de titulación ronda los 5 mil pesos, mientras que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí oscila entre 5 mil y 10 mil pesos.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.