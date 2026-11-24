¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad las disposiciones estatales que regulaban los usos de suelo en la Zona Industrial, al considerar que invadían atribuciones del Ayuntamiento en materia de planeación urbana, zonificación y expedición de licencias.

Congreso modifica decretos y Ayuntamiento impugna cambios

La controversia constitucional 9/2025 se originó luego de que el 28 de noviembre de 2024 el Congreso aprobó una iniciativa del diputado del Verde, César Arturo Lara Rocha, para modificar los decretos legislativos 3, 460 y 695, que regulan las zonas industriales.

La reforma permitió incorporar establecimientos comerciales y de servicios, con el argumento de acercar estas actividades a los trabajadores. Las modificaciones se publicaron el 4 de diciembre con el Decreto 0018, pero el Ayuntamiento impugnó la medida al considerar que el Legislativo invadía sus facultades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ministra Sara Irene Herrerías explica ponencia y debate

La ministra ponente, Sara Irene Herrerías, explicó que las disposiciones establecían que los terrenos debían destinarse exclusivamente a actividades industriales, comerciales y de servicios, además de otorgar a la Sedeco facultades para autorizar su establecimiento y operación. Consideró que estas decisiones correspondían al Municipio.

La ministra María Estela Ríos propuso conservar las disposiciones relativas al uso industrial. Sin embargo, la ponente defendió su proyecto al señalar que las reformas de 2024 debían revisarse conforme al marco constitucional.

El Pleno aprobó por unanimidad invalidar parcialmente los artículos Segundo y Cuarto, totalmente el Quinto y Sexto, y una porción del Octavo de los decretos. El Gobierno no puede sustituir al Ayuntamiento en las decisiones sobre usos de suelo.