SCT da ultimátum: fuera torniquetes de camiones en SLP

Desde hace tres semanas, se dirigió un exhorto a la empresa concesionaria que todavía mantiene camiones con torniquetes o pasarelas, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Explicó que se le facilitó un plazo para subsanar la irregularidad y retirar los dispositivos, y mientras tanto poder seguir brindando el servicio para no afectar la movilidad de la población.

"Ya se les indicó con una percibimiento legal el término en que deben hacer el retiro y el reemplazo de esas unidades, por algunas que cumplan con lo que la ley establece", aseveró.

Especificó que el procedimiento sancionador comienza con una amonestación para llevar a cabo la adecuación de las unidades vehiculares, y en caso de no atender los exhortos en los plazos establecidos, se procede a imponer las multas económicas.

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Martínez Acosta reconoció que los empresarios utilizan este método de contabilización porque desconfían de los choferes, sin embargo, precisó que con la instalación de sensores, los propietarios pueden tener un seguimiento puntual del aforo diario de los vehículos.

"Está prohibida la pasarela viajar con acompañantes; no tendrían por qué apartar ningún lugar. Nosotros seguimos incrementando la inspección", remató.

Subrayó que, si bien la dependencia estatal realiza inspecciones en el transporte urbano, la población puede remitir sus quejas al número de atención ciudadana con WhatsApp 44 44 87 70 96, cuya inconformidad debe incluir número económico del camión y alguna fotografía donde se observe la irregularidad.