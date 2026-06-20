Se atienden 50 denuncias por maltrato animal
Departamento de Ecología le da atención a los casos en Soledad
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La Dirección de Ecología Municipal de Soledad de Graciano Sánchez ha atendido alrededor de 50 denuncias por presunto maltrato animal, de las cuales siete fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado (FGE) al configurarse posibles conductas delictivas, informó la titular del área, Yasmín Luna Barrios.
La funcionaria señaló que el municipio mantiene vigente un programa de adopción de perros en situación de calle con el fin de brindarles un hogar adecuado y mejores condiciones de bienestar. Precisó que las adopciones se han concretado principalmente a través de la participación de la propia comunidad.
Asimismo, explicó la funcionaria que este proceso también se aplica en los casos de animales rescatados por presunto maltrato, cuando los propietarios incumplen con las condiciones necesarias para garantizar su cuidado y protección.
Detalló que Luna Barrios, tras recibir una denuncia, personal de la dependencia realiza inspecciones y notifica a los dueños de las mascotas sobre las medidas que deben adoptar para asegurar una adecuada alimentación, higiene y resguardo de los animales. Indicó que, en caso de reincidencia y después de dos apercibimientos, el expediente es canalizado a la Fiscalía para su seguimiento legal.
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Finalmente, destacó que la dependencia da seguimiento puntual a cada uno de los reportes recibidos. Aunque algunos casos han derivado en investigaciones por posibles delitos.
, en otros los responsables han atendido las observaciones realizadas por la autoridad municipal, logrando corregir las condiciones de los animales.
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