logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se contratará más personal en IMSS: RGC

Por Rubén Pacheco

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Se contratará más personal en IMSS: RGC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de la manifestación que iniciaron trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, respaldó las exigencias del personal inconforme e informó que próximamente se concretará la contratación de personal para el IMSS-Bienestar.

      Desde este jueves por la noche, los empleados de la institución federal comenzaron una protesta como parte de la movilización nacional con el objetivo de demandar una mejora salarial y garantizar el acceso a insumos.

      Aunque las inconformidades corresponden al IMSS, refirió que se comunicó con Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, a fin de generar la contratación de 50 enfermeras en este sistema de salud

      En entrevista, aseveró que las nuevas plazas estarían siendo asignadas la próxima semana, en aras de abatir la insuficiencia de personal de enfermería.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Yo creo que hay temas muy válidos que ellos están en su derecho, incluso yo ya me comuniqué antes de que pasara esto con Alejandro Svarch del IMSS Bienestar para ver el tema de las demandas de ellas, que son más plazas de enfermería", concluyó el gobernador.

      El mandatario estatal expuso que, de los 400 consultorios gratuitos del IMSS-Bienestar que se abrirán en la entidad, la próxima semana iniciará la operatividad de 100 espacios.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Proponen reglas de seguridad para compras por redes
        Proponen reglas de seguridad para compras por redes

        Proponen reglas de seguridad para compras por redes

        SLP

        Pulso Online

        Ayuntamientos elaborarían protocolos para encuentros entre compradores y vendedores en lugares públicos y vigilados.

        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas
        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

        SLP

        Pulso Online

        Sedarh reporta un cerco sanitario para impedir que llegue a cultivos de Rioverde y Ciudad Fernández.

        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis
        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

        SLP

        Pulso Online

        Conductores tardan más de una hora en avanzar apenas 300 metros; un accidente agravó el caos

        TEESLP frena registro local y dinero para Somos
        TEESLP frena registro local y dinero para Somos

        TEESLP frena registro local y dinero para Somos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El procedimiento en el Ceepac presentó irregularidades en la verificación de requisitos legales