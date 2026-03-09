logo pulso
LAURA ¡ADMIRAN SU FORTALEZA Y ENERGÍA!

LAURA ¡ADMIRAN SU FORTALEZA Y ENERGÍA!

Se desata oleada de robos en vecindario

Habitantes de las colonias Jardín y Las Águilas han perdido su tranquilidad

Por Rolando Morales

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Se desata oleada de robos en vecindario

Vecinos de las colonias Las Águilas Primera Sección y Jardín reportaron varios robos y tentativas de robo ocurridos en casas y negocios durante los últimos días, situación que ha provocado inquietud entre residentes y comerciantes del área.

Cronología del caso

Según testimonios de los propios habitantes, los hechos se han presentado en distintos puntos del sector en menos de una semana. El primer caso se registró la tarde del viernes 27 de febrero en una vivienda ubicada en la calle Francisco Peña número 790, donde presuntamente se intentó cometer un robo, lo que alertó a los vecinos.

Un día después, el sábado 28 de febrero, un establecimiento situado en la calle Eucaliptos fue asaltado entre la tarde y la noche, lo que aumentó la preocupación entre quienes tienen negocios en la zona.

Impacto en la comunidad

Posteriormente, el jueves 5 de marzo se reportaron otros dos robos a comercios: uno en la calle Naranjos número 215 y otro en la calle Jacarandas número 375, ambos ocurridos durante la noche.

A estos incidentes se añadió un robo a casa habitación ocurrido la mañana del viernes en un domicilio de la calle Vista Hermosa número 630, lo que, de acuerdo con los colonos, evidencia un aumento en este tipo de delitos en la zona.

