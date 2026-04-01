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Se desmorona local del Centro Histórico

Por fortuna las piezas de cantera no lesionaron a nadie

Por Martín Rodríguez

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Se desmorona local del Centro Histórico

Tremendo susto se llevaron los peatones en el cruce de la calle Insurgentes y Mariano Escobedo, luego de que se desprendieron piezas de cantera en la unión angular de los muros en un edificio comercial. Las piezas se encuentran en el sitio, pero la zona fue acordonada.

Protección Civil acordona zona tras caída de cantera

El incidente obligó al acordonamiento de la zona donde ocurrió. Autoridades de Protección Civil colocaron cintas de manera preventiva y para delimitar el área afectada por la caída de las pezadas y enormes piezas de cantera.

El desprendimiento de las piedras afectó aproximadamente tres metros desde la banqueta hasta la altura mencionada, lo que obligó a tomar medidas de aislamiento.

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Propietarios gestionan permisos para restauración

Hasta ahora se desconoce la forma en que el inmueble será intervenido. Mientras ello ocurre, las piezas de cantera que cayeron permanecen en el sitio, en espera de que los propietarios concluyan los trámites para conseguir los permisos de intervención y restauración del daño.

En el sitio se aprecia desprendimiento de la mampostería que unía las piezas de cantera con el muro, además de algunos trozos de cantera muy destruidos y algunos otros que fueron desprendidos para evitar un riesgo mayor.

En diversas fincas de la zona del Centro Histórico se aprecian desprendimientos de recubrimientos en muros.

Comerciantes del Centro Histórico mostraron el área afectada por la caída de piezas de cantera, de la que ya habían advertido con meses de anticipación, pero nadie la reparó hasta que finalmente se derrumbó.

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