Se dispara 300% riesgo por la pirotecnia: SS

Aumenta hasta trescientos por ciento el índice o en su caso el riesgo de accidentes por uso de pirotecnia, y es por ello que lo ideal es que no se utilice en las celebraciones de Año Nuevo, informó la Secretaría de Salud del Estado.

La dependencia expuso que no hay temporada decembrina en la que no ingrese algún paciente que ha sido víctima de alguna incidencia producto del uso de la pirotecnia, y el resultado es variable pero en ocasiones, hay lesiones que afectan de por vida en los ojos, amputan partes de las manos o causan quemaduras permanentes.

La dependencia pidió que los padres de familia se hagan responsables de la vigilancia y el cuidado de sus hijos y que no permitan que los niños manejen pirotecnia sin la supervisión de adultos porque esa es una causa determinante para que ocurran accidentes, tal y como ha ocurrido con los casos donde hay niños que resultan lesionados.

La dependencia estatal informó que sí hay pirotecnia para uso en año nuevo, lo menos que se debe hacer es procurar que las medidas de precaución incluyan que si un artefacto no prende, ni siquiera se acerquen, porque en ocasiones estallan cuando ellos ya se encuentran cerca.

"La mejor manera de prevención es que la pirotecnia no sea utilizada y si la van a tener a la mano, deben trabajar con ella de manera responsable", señaló la secretaría

También recomendó que no utilicen pirotecnia adquirida a través de redes sociales, porque suele ser la más peligrosa en caso de que ocurra algún incidente, no lanzar con la mano lo que ya encendieron ni poner objetos encima para que los levanten.