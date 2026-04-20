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Se disparan los casos de diabetes en SL

El incremento en diagnósticos refleja un desafío para la salud pública en San Luis Potosí.

Por Rubén Pacheco

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Se disparan los casos de diabetes en SL

San Luis Potosí registra un aumento del 14 por ciento en la detección de habitantes con diabetes mellitus tipo II en casi cuatro meses de 2026, en referencia con el mismo período del año pasado.

San Luis Potosí: aumento del 14% en diabetes en 2026

En el mismo lapso del año pasado, los Servicios de Salud diagnosticaron a 2 mil 472 personas con el padecimiento que, hasta el primer semestre de 2024, se ubicó como la segunda causa de muerte entre la población potosina, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A su vez, en lo que va de 2026 el registro oficial contabilizó a 2 mil 820 personas con problemas de niveles elevados de glucosa en sangre (hiperglucemia), mil 183 corresponden a hombres y mil 637 a mujeres.

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Secretaría de Salud explica causas y consecuencias de la diabetes

Es decir, a unos días que se cumplan cuatro meses transcurridos de este año se establecieron 348 pacientes más con la afección, equivalente a un incremento del 14 por ciento, de acuerdo con el reporte semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por mantener elevados los niveles de azúcar (glucosa) en sangre, esto, asociado a la deficiencia de insulina, afecta al corazón, ojos, riñones y sistema nervioso, explica en un comunicado la Secretaría de Salud.

Advierte que la causa principal para su desarrollo son los malos hábitos alimenticios caracterizados por alto consumos de azúcares refinadas, grasas saturadas y sodio, así como el sedentarismo, la obesidad y el factor genético.

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