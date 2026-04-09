Se dispersa humo del incendio... UASLP vigila posibles daños a la salud

Luego del incendio registrado la tarde del miércoles en la empresa Polímeros Nacionales, ubicada en la Zona Industrial de la capital potosina, la calidad del aire regresó a condiciones normales; sin embargo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantiene vigilancia para evaluar posibles efectos en la salud de la población, informó el doctor José Antonio Ávalos Lozano, coordinador del Laboratorio Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos (Variclim).

Durante las primeras cuatro horas del evento, de las 16:00 a las 20:00 horas, la dispersión de contaminantes se mantuvo en un radio de entre 2.5 y 3 kilómetros desde el punto de emisión. Este comportamiento se debió a las condiciones atmosféricas, ya que la pluma de contaminantes ascendió hasta aproximadamente 3 kilómetros de altura, donde se dispersó.

En las primeras dos horas, los contaminantes se concentraron principalmente en la Zona Industrial; posteriormente, entre las 18:00 y las 20:00 horas, la pluma se extendió hacia zonas como Pozos, Casanova, Las Mercedes y Ciudad 2000, donde permaneció confinada.

A partir de las 20:00 horas, se registró un cambio en la dirección del viento hacia el noroeste, lo que provocó la dispersión de contaminantes en un área de entre 6 y 8 kilómetros, alcanzando sectores del sur de la ciudad como Arbolitos, Simón Díaz, Juan Sarabia, Satélite, Francisco I. Madero y el Eje 122. En este periodo, la calidad del aire se reportó como mala.

El incendio fue controlado alrededor de las 23:00 horas. De acuerdo con el Sistema de Calidad del Aire de la UASLP, las condiciones se mantuvieron desfavorables durante la noche y madrugada en la zona sur de la ciudad, y fue a partir del amanecer cuando se observó una mejoría sostenida hasta recuperar niveles normales.

Las posibles afectaciones a la salud continúan en análisis por parte de la universidad, por lo que en próximos días se emitirá un comunicado con información detallada.

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Finalmente, se planteó la necesidad de ampliar la red de verificación de la calidad del aire hacia la Zona Industrial, con el objetivo de contar con información más precisa ante este tipo de contingencias y evaluar sus efectos en la salud, la población y los ecosistemas.