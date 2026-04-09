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Asegura Gallardo que incendio no dejó afectaciones en el aire

El gobernador afirma que la calidad del aire se mantiene en niveles adecuados y responsabiliza a empresas por falta de protocolos

Por Redacción

Abril 09, 2026 11:31 a.m.
A
Asegura Gallardo que incendio no dejó afectaciones en el aire

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que la calidad del aire en la entidad se mantiene en condiciones adecuadas tras el incendio registrado en la Zona Industrial.

Detalló que, de acuerdo con monitoreos realizados por la SEGAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el ambiente no representa riesgo, ya que las condiciones climáticas favorecieron la dispersión de contaminantes.

"Ayer en la noche ayudó mucho la cantidad de viento que se tuvo, prácticamente se evaporó, se volatizó, se dispersó el humo que estaba en la zona industrial", explicó.

No obstante, el mandatario estatal calificó como lamentable que algunas empresas que manejan materiales plásticos no cuenten con protocolos adecuados de seguridad ambiental.

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Indicó que el incendio habría iniciado por la quema de maleza dentro de la misma empresa, lo que se salió de control y alcanzó las instalaciones.

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