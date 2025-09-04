Se incrementan los incidentes viales en el municipio de Soledad

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, el pasado lunes 1 de septiembre, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, reportó un incremento en la atención de accidentes viales, informó su titular, Martín Bravo Galicia.

Precisó que, en promedio, la ambulancia de la corporación, atendía alrededor de 8 percances diarios; sin embargo, desde el regreso a clases la cifra prácticamente se duplicó, al registrarse hasta 15 incidentes el pasado lunes.

El funcionario lamentó, que factores como el exceso de velocidad y las prisas al salir de casa, sean las principales causas de estos accidentes, en los cuales el 60 por ciento de los involucrados son motociclistas.

“Con el regreso a clases hay mayor movimiento vehicular, más carreras sobre todo. La unidad de emergencias dependiente de la Dirección de Protección Civil ha estado atendiendo más incidentes, sobre todo con motociclistas”.

Finalmente destacó, que la corporación cuenta con 11 paramédicos capacitados para la atención de emergencias y aunque los accidentes han aumentado, afortunadamente no se han reportado víctimas mortales.