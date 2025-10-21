logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se moderniza el Gobierno de la Capital

Comercio y Gestión Ecológica y Manejo de Residuos están digitalizando toda su documentación y procedimientos

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Se moderniza el Gobierno de la Capital

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que su administración avanza con pasos firmes hacia la modernización y digitalización de los procesos administrativos, con el objetivo de ofrecer un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la población. 

Destacó que áreas clave como la Dirección de Comercio, así como Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, se encuentran en la fase final de la digitalización total de sus trámites, lo que permitirá eliminar intermediarios y agilizar los servicios municipales.

Galindo Ceballos señaló que la digitalización forma parte de una estrategia integral de transparencia, eficientización de trámites y mejor servicio a la ciudadanía, mediante la cual se busca garantizar que todos los procesos sean claros, auditables y al alcance de los habitantes de la capital. “Queremos que los ciudadanos realicen sus trámites de forma directa, sin gestores ni terceros, con absoluta certeza y confianza en la administración municipal”, subrayó el alcalde.

Asimismo, informó que la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro logró obtener certificaciones internacionales de la norma ISO 18091:2019, un hecho histórico que coloca a San Luis Potosí como referente nacional en materia de gestión de calidad dentro del sector público. “Estas certificaciones nos demuestran que cuando se trabaja con orden, disciplina y honestidad, se puede construir un gobierno moderno y confiable”, destacó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enrique Galindo reafirmó su compromiso de continuar con el impulso en la transformación tecnológica y administrativa del Ayuntamiento, con herramientas digitales que fortalezcan la eficiencia interna y mejoren la atención ciudadana, “San Luis Potosí merece un gobierno moderno, ágil y transparente, estamos en la construcción de ese modelo y no vamos a detenernos”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica
Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

SLP

Redacción

Familia de un hombre de 38 años decide regalar vida a desconocidos

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC
Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

SLP

Samuel Moreno

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino
Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

SLP

Flor Martínez

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo
Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

SLP

Flor Martínez