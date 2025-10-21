Se moderniza el Gobierno de la Capital

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que su administración avanza con pasos firmes hacia la modernización y digitalización de los procesos administrativos, con el objetivo de ofrecer un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la población.

Destacó que áreas clave como la Dirección de Comercio, así como Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, se encuentran en la fase final de la digitalización total de sus trámites, lo que permitirá eliminar intermediarios y agilizar los servicios municipales.

Galindo Ceballos señaló que la digitalización forma parte de una estrategia integral de transparencia, eficientización de trámites y mejor servicio a la ciudadanía, mediante la cual se busca garantizar que todos los procesos sean claros, auditables y al alcance de los habitantes de la capital. “Queremos que los ciudadanos realicen sus trámites de forma directa, sin gestores ni terceros, con absoluta certeza y confianza en la administración municipal”, subrayó el alcalde.

Asimismo, informó que la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro logró obtener certificaciones internacionales de la norma ISO 18091:2019, un hecho histórico que coloca a San Luis Potosí como referente nacional en materia de gestión de calidad dentro del sector público. “Estas certificaciones nos demuestran que cuando se trabaja con orden, disciplina y honestidad, se puede construir un gobierno moderno y confiable”, destacó.

Enrique Galindo reafirmó su compromiso de continuar con el impulso en la transformación tecnológica y administrativa del Ayuntamiento, con herramientas digitales que fortalezcan la eficiencia interna y mejoren la atención ciudadana, “San Luis Potosí merece un gobierno moderno, ágil y transparente, estamos en la construcción de ese modelo y no vamos a detenernos”, concluyó.