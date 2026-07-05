Se prepararán para nuevas negociaciones del T-MEC

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La industria automotriz de San Luis Potosí, se prepara para un nuevo ciclo de negociaciones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que uno de los principales focos será la revisión de medidas que siguen generando presión en la cadena productiva, especialmente los aranceles al acero y aluminio impuestos por Estados Unidos.

El director del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, Luis Alberto González Olvera, advirtió que las evaluaciones programadas del acuerdo serán determinantes para definir si se avanza hacia una mayor integración regional o si persisten barreras comerciales que afectan costos y tiempos de producción en la industria de autopartes.

De acuerdo con el representante del sector, el inicio de las mesas técnicas previsto para el 20 de julio llega en un contexto en el que la industria busca reposicionarse dentro de la cadena de suministro de Norteamérica, con la participación de organismos como la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que impulsarán propuestas para reforzar la competitividad del sector.

Aunque el entorno de negociación genera incertidumbre, González Olvera sostuvo que la industria de autopartes mantiene estabilidad operativa gracias a contratos de largo plazo con armadoras, lo que permite sostener niveles de producción y exportación tanto en México como en Estados Unidos, a pesar de las tensiones comerciales.

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En ese escenario, la revisión del T-MEC se perfila como un punto de definición para la industria automotriz potosina, que busca evitar retrocesos en integración regional y asegurar su permanencia en una de las cadenas de proveeduría más relevantes del continente.