logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se prepararán para nuevas negociaciones del T-MEC

Las evaluaciones programadas del acuerdo serán determinantes para definir avances

Por Samuel Moreno

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Se prepararán para nuevas negociaciones del T-MEC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La industria automotriz de San Luis Potosí, se prepara para un nuevo ciclo de negociaciones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que uno de los principales focos será la revisión de medidas que siguen generando presión en la cadena productiva, especialmente los aranceles al acero y aluminio impuestos por Estados Unidos.

      El director del Clúster Automotriz de San Luis Potosí, Luis Alberto González Olvera, advirtió que las evaluaciones programadas del acuerdo serán determinantes para definir si se avanza hacia una mayor integración regional o si persisten barreras comerciales que afectan costos y tiempos de producción en la industria de autopartes.

      De acuerdo con el representante del sector, el inicio de las mesas técnicas previsto para el 20 de julio llega en un contexto en el que la industria busca reposicionarse dentro de la cadena de suministro de Norteamérica, con la participación de organismos como la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que impulsarán propuestas para reforzar la competitividad del sector.

      Aunque el entorno de negociación genera incertidumbre, González Olvera sostuvo que la industria de autopartes mantiene estabilidad operativa gracias a contratos de largo plazo con armadoras, lo que permite sostener niveles de producción y exportación tanto en México como en Estados Unidos, a pesar de las tensiones comerciales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En ese escenario, la revisión del T-MEC se perfila como un punto de definición para la industria automotriz potosina, que busca evitar retrocesos en integración regional y asegurar su permanencia en una de las cadenas de proveeduría más relevantes del continente.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Normal que por elecciones se vienen con todo, responde Gallardo
        Normal que por elecciones se vienen con todo, responde Gallardo

        Normal que por elecciones "se vienen con todo", responde Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Defendió los contratos de gobierno para promover al estado y atraer inversiones

        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente
        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente

        Costará 7.2 mdp reparación de puente entre Tanquián y San Vicente

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las fuertes precipitaciones afectaron el paso vehicular de la Sagrada Familia

        Buscan regular estacionamientos y los valet parking
        Buscan regular estacionamientos y los valet parking

        Buscan regular estacionamientos y los valet parking

        SLP

        Rolando Morales

        Buscan subsanar un vacío normativo, así como proteger derechos de usuarios y operadores, dijo Castro Anguiano

        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac
        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac

        Empresas, obligadas a replantear esquemas de capacitación: Aderiac

        SLP

        Samuel Moreno

        Las empresas en San Luis Potosí enfocan su formación en especialización técnica y desarrollo institucional.