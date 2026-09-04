Se pronuncia JCV por menos "tramitología"

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Más burocracia y más lineamientos de las alcaldías que están afectando a todos los sectores de la economía en el país, dejan abiertas las puertas a la corrupción y provocan desánimo o un costo mayor y lo que falta es un cambio de cultura y no un agregado de leyes, advirtió al diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, en reunión con profesionales inmobiliarios.

Invitado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) a dialogar con los asesores y vendedores, el también extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico urgió a generar mejores condiciones para evitar incertidumbre o limitantes.

Admitió que lo que se ha hecho en términos de vías generales de comunicación en el actual sexenio estatal es un avance importante, luego de que algunos planes se fueron quedando pendientes o inconclusos, porque detonaron proyectos que llevaban estancados durante sexenios.

"No la tienen fácil ni el gobernador ni el presidente municipal porque son muchos años de rezago y muchos años de adeudo en materia de desarrollo urbano y de las vías generales de comunicación", puntualizó.

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Recordó que hasta ahora no hay un gobierno que le llegue al de Carlos Jonguitud Barrios en materia de planeación urbana, porque él hacía proyectos con visión a medio siglo o hasta 75 años, tal y como ocurrió con la Zona Industrial de San Luis Potosí, la más grande y unida del centro del país, que por su integración en un solo bloque del que es posible apreciar su desarrollo en kilómetros y kilómetros, es admirada por inversionistas nacionales y extranjeros, que han aceptado invertir tanto en la Zona Industrial del Potosí como en los más de 10 parques industriales que se encuentran ahí integrados.

Sin embargo, dijo estar de acuerdo con la generación de zonas habitacionales que vayan disminuyendo la presión sobre las vialidades, en tanto se sabe si los siguientes gobiernos continuarán con los proyectos de movilidad.

Juzgó que se debe partir de la generación de condiciones eficientes totalmente nuevas, a las que se agrega la Vía Alterna y su ampliación hasta el Eje 140, que era responsabilidad de los gobiernos anteriores realizar y no lo hicieron.