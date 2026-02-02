Se recolectaron más de 600 árboles de navidad

Con el cierre del programa de recolección de árboles navideños en los puntos de acopio habilitados en la ciudad, la Dirección de Servicios Municipales informó que durante la temporada se recolectaron alrededor de 600 árboles naturales depositados por la ciudadanía en los distintos centros de recepción.

Los ejemplares fueron entregados en siete puntos de acopio, los cuales operaron hasta el 31 de enero, entre ellos la Calzada de Guadalupe, la calle Tanquián junto a Interapas, el Parque de Morales, Fray Diego de la Magdalena y la Plaza de las Húngaras en la colonia Benito Juárez Anaya, además de otros espacios habilitados para este fin.

En estos sitios se concentró la mayor parte de los árboles recolectados al término de las celebraciones decembrinas.

De acuerdo con la dependencia, los árboles recibidos fueron triturados para su aprovechamiento como material vegetal, el cual se utiliza para conservar la humedad del suelo, reducir la erosión y nutrir áreas verdes, parques y jardines de la ciudad.

Asimismo, una parte del material recolectado se destina a la elaboración de composta, utilizada en la producción de aproximadamente 38 mil plantas en los invernaderos municipales.

La Dirección de Servicios Municipales recordó que, aunque los centros de acopio temporales concluyeron actividades, el Vivero Municipal ubicado en el Camino a la Presa continuará recibiendo árboles navideños naturales hasta el 20 de febrero, con el objetivo de evitar que estos sean abandonados en la vía pública o considerados como basura doméstica.