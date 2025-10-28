logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se reforzará la protección para niños y niñas

Por Redacción

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A

San Luis Potosí aprobará una reforma al artículo 85 de la Ley de Educación del Estado con la cual se creará un protocolo interinstitucional para menores y docentes, que permita prevenir y sancionar los casos de abuso sexual infantil y todo tipo de violencias contra niñas, niños y adolescentes.

En el foro internstitucional: Protocolos de actuación para la prevención y atención del abuso infantil realizado en el auditorio “Gómez Morín” del edificio Presidente Juárez, organizado por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, impulsor de la iniciativa junto con Susana del Río Contreras, participaron la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Educación, DIF Estatal, Educación Municipal, Comisión de Derechos Humanos, diversas dependencias y más de 20 organizaciones civiles además de presidentes de diversas comisiones legislativas relacionadas al tema.

Elena del Rosario Torres Villanueva, presidenta de la fundación internacional Granito de Arena, destacó que las autoridades estatales y legislativas se unan para abordar este tema desde el ámbito legal para proteger a los menores de todos los tipos de violencias; presentó estadísticas donde se coloca a México como el país número uno del mundo donde más abusos sexuales hay contra niñas, niños y adolescentes.

La Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares; el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, coincidieron en la necesidad de perfeccionar los protocolos de atención que existen, para dar paso a una atención integral, de cero tolerancia, donde no se revictimice y garantizando la no repetición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Piden prudencia ante posible comparecencia del rector Zermeño
Piden prudencia ante posible comparecencia del rector Zermeño

Piden prudencia ante posible comparecencia del rector Zermeño

SLP

Samuel Moreno

Atenderá Municipio 14 baches de la Z.I.
Atenderá Municipio 14 baches de la Z.I.

Atenderá Municipio 14 baches de la Z.I.

SLP

Rolando Morales

Prohibirían las cirugías estéticas en menores
Prohibirían las cirugías estéticas en menores

Prohibirían las cirugías estéticas en menores

SLP

Samuel Moreno

Iniciativa legislativa pretende regular cirugías estéticas en menores en San Luis Potosí

Revisa DH protocolo de prevención de la UASLP
Revisa DH protocolo de prevención de la UASLP

Revisa DH protocolo de prevención de la UASLP

SLP

Samuel Moreno

Se busca prevenir nuevos incidentes y fortalecer la confianza de estudiantes