Se reforzará la protección para niños y niñas

San Luis Potosí aprobará una reforma al artículo 85 de la Ley de Educación del Estado con la cual se creará un protocolo interinstitucional para menores y docentes, que permita prevenir y sancionar los casos de abuso sexual infantil y todo tipo de violencias contra niñas, niños y adolescentes.

En el foro internstitucional: Protocolos de actuación para la prevención y atención del abuso infantil realizado en el auditorio “Gómez Morín” del edificio Presidente Juárez, organizado por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, impulsor de la iniciativa junto con Susana del Río Contreras, participaron la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Educación, DIF Estatal, Educación Municipal, Comisión de Derechos Humanos, diversas dependencias y más de 20 organizaciones civiles además de presidentes de diversas comisiones legislativas relacionadas al tema.

Elena del Rosario Torres Villanueva, presidenta de la fundación internacional Granito de Arena, destacó que las autoridades estatales y legislativas se unan para abordar este tema desde el ámbito legal para proteger a los menores de todos los tipos de violencias; presentó estadísticas donde se coloca a México como el país número uno del mundo donde más abusos sexuales hay contra niñas, niños y adolescentes.

La Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares; el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, coincidieron en la necesidad de perfeccionar los protocolos de atención que existen, para dar paso a una atención integral, de cero tolerancia, donde no se revictimice y garantizando la no repetición.

