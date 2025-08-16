logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se retrae carga en el aeropuerto de SLP

A la mitad del año, pierde 5.5 por ciento del volumen manejado un año antes, reporta la SICT

Por Rolando Morales

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Se retrae carga en el aeropuerto de SLP

Pese a un ligero incremento mensual en junio, durante el primer semestre del 2025, el aeropuerto Ponciano Arriaga de San Luis Potosí registró una caída anual en la carga total y la carga doméstica con respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Según el reporte de la Estadística Operacional de Aeropuertos de la AFAC, con fecha corte al mes de junio, el aeropuerto potosino registró tan solo en el mes de junio una cifra de 2 mil 703.9 toneladas de carga total manejada, lo que representa un incremento del 25.9 por ciento a comparación del mismo mes del 2024.

Sin embargo, en el acumulado de enero a junio, se registró un total de 13 mil 106.6 toneladas, lo que representa una disminución del 3 por ciento a comparación del acumulado en los primeros seis meses del año pasado, lo que representa el 2.2 por ciento del valor total nacional.

En el caso de la carga doméstica, en el mes de junio se registró un total de 2 mil 382.6 toneladas, lo que implica un 12.1 por ciento más que en el mismo mes del 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, en el acumulado semestral registró un total de 12 mil 543 toneladas de carga doméstica manejada en el aeropuerto, lo que representa una disminución del 5.5 por ciento con respecto al acumulado del primer semestre del 2024.

Pese a esta disminución anual, con este acumulado semestre el aeropuerto potosino concentró el 6.7 por ciento de la carga a nivel nacional, siendo la quinta entidad federativa con la mayor carga doméstica en todo el país.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MC votó en contra de la "Ley Censura": Mercado
MC votó en contra de la "Ley Censura": Mercado

MC votó en contra de la "Ley Censura": Mercado

SLP

Ana Paula Vázquez

El proceso legislativo distinguió entre aprobación en lo general y votaciones en lo particular

Centro de Control de Rabia descarta sacrificios de perros
Centro de Control de Rabia descarta sacrificios de perros

Centro de Control de Rabia descarta sacrificios de perros

SLP

Rubén Pacheco

Vigilan cumplimento de normas en Plaza Las Huastecas
Vigilan cumplimento de normas en Plaza Las Huastecas

Vigilan cumplimento de normas en Plaza Las Huastecas

SLP

Flor Martínez

PC de Soledad dice que se garantizará que las instalaciones se apeguen a la normativa actual

Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix
Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

SLP

Martín Rodríguez