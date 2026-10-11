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Sedesore aplicará protocolo previo al proceso electoral

Por Rubén Pacheco

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Sedesore aplicará protocolo previo al proceso electoral
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      A unas semanas del inicio del proceso electoral local concurrente, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), describió el protocolo que se aplicará durante los programas sociales, a fin evitar acciones que violenten la equidad en la contienda electoral.

      Dijo que la Secretaría General del Gobierno del Estado, es la instancia que instruirá a la Sedesore sobre los tiempos establecidos de cómo deberán operar los funcionarios operativos de los diferentes programas asistenciales.

      "Ya nos comenzaron a llegar los primeros oficios, donde nos van solicitando alguna información", añadió.

      Precisó que, en febrero del próximo año las primeras medidas consistirán modificaciones de los colores gubernamentales y las leyendas, las cuales acompañarán las cajas donde se entrega las despensas del esquema alimentario.

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      En entrevista, subrayó que durante la distribución de los apoyos, los representantes institucionales ya no deberán personalizar, ni hacer énfasis en determinado funcionario.

      Es decir, tendrán prohibido mencionar que el programa se entrega a nombre del gobernador, de un secretario de estado o alguien en específico, sino simplemente referir de forma generalizada al Gobierno del Estado,  remarcó.

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