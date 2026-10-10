Seduvop detalla obra de viaducto en Villa Magna

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Ya se presentó de manera formal el proyecto del viaducto de dos kilómetros de longitud, a los residentes del fraccionamiento Villa Magna, informó Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

"Se platicó con los vecinos, se les comentó el proyecto, se les mostró, se les explicó en qué consistía, y la verdad, que la gente muy emocionada por resolver el tráfico que se les hace en esa zona", comentó.

En medio de las discrepancias sobre si la obra la realizará el estado o el municipio, el funcionario estatal reiteró que la obra será ejecutada al 100 por ciento por

la Seduvop.

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Grimaldo Limón subrayó que la dependencia ya cuenta con un proyecto ejecutivo, cuya propuesta actualmente se encuentra en trabajos preliminares.

Dijo Grimaldo Limón que uno de los aspectos previos al inicio de la edificación, corresponde a la solicitud de trámites con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en aras de movilizar líneas de alta tensión para no generar inconvenientes al momento de las intervenciones técnicas.

Describió que se trata de un viaducto de aproximadamente 2 kilómetros de longitud con incorporaciones y descensos, el cual inicia desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCUB) hasta el parque Bicentenario, en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Magna.

"Mira, nosotros tenemos ya un proyecto a nivel ejecutivo. Ya tenemos un proyecto, estamos haciendo ahorita trabajos preliminares y estamos haciendo trámites ante CFE", concluyó.