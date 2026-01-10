Seduvop, sin fecha para iniciar puente de Villa Magna
Sigue en análisis técnico el desarrollo del proyecto: Vargas Tinajero
La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, confirmó que el proyecto de vialidad para la zona de Villa Magna en la capital potosina, continúa en una fase de ajuste técnico y aún no cuenta con una fecha definida para su ejecución, pese a contar con un proyecto ejecutivo que, hasta ahora, no ha recibido instrucción formal para su arranque.
Durante su participación en un acto público, Vargas Tinajero fue cuestionada sobre el avance del proyecto tras mencionar que ya existe el expediente para poder iniciar. La funcionaria respondió que, aunque el documento está en proceso de afinación, no se ha determinado cuándo podría arrancar la obra.
"Es un proyecto que todavía se está afinando. No he recibido alguna instrucción para que se ejecute ya a la brevedad; sin embargo, sabemos que es una necesidad", declaró, y adelantó que será necesario dialogar con el gobernador del estado para definir cómo y cuándo podría iniciarse la construcción.
Puente de Villa Magna será con inversión conjunta
Contará con mayor capacidad para aliviar la presión vehicular en la zona
