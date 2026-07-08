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SEGAM denuncia tala ilegal en la Zona Media

Por Samuel Moreno

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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SEGAM denuncia tala ilegal en la Zona Media
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      La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) ha recibido denuncias por presuntos casos de tala clandestina y deforestación principalmente en la Zona Media de San 

      Luis Potosí, particularmente en los alrededores del municipio de Cerritos, informó la titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz.

      La funcionaria explicó que los reportes han sido presentados por habitantes y ejidatarios que buscan evitar el aprovechamiento ilegal de los recursos forestales, por lo que cada denuncia es canalizada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridad competente para investigar y sancionar este tipo de delitos.

      "Los ciudadanos y los ejidatarios no están de acuerdo con que se haga tala clandestina; la madera se está aprovechando de manera indebida y, cuando recibimos una denuncia, inmediatamente la turnamos a la Profepa para que realice la investigación correspondiente", señaló.

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      Sonia Mendoza Díaz afirmó que, contrario a la percepción de desinterés, las comunidades rurales han mostrado una creciente disposición para proteger sus ecosistemas, al grado de impulsar mecanismos legales para garantizar 

      su conservación.

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