Señala Arreola M. ataques con "bots"

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Una presunta estrategia de ataques digitales contra integrantes y páginas vinculadas con Morena fue reportada ante los órganos internos del partido, luego de que Carlos Arreola Mallol señalara el uso de "granjas de bots" para difundir señalamientos en su contra.

El presidente del Consejo Estatal de Morena sostuvo que estos ataques también se han dirigido contra cuentas relacionadas con el partido y con la presidenta de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, e indicó que los casos ya fueron presentados ante la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Carlos Arreola sostuvo que esta práctica forma parte de una estrategia que, afirmó, está siendo utilizada por partidos de oposición para afectar el proceso interno del partido guinda. "No sabemos quién lo esté financiando, tenemos alguna idea, pero será cuestión de las autoridades investigar y ver quién está haciendo uso de estas herramientas que están prohibidas", señaló.

Además, cuestionó la promoción de algunos perfiles mediante espectaculares y eventos masivos, al señalar que debe revisarse el origen de los recursos utilizados y garantizar que no exista uso de dinero público para favorecer a determinados actores.

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