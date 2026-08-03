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SGS donará predio a la Arquidiócesis de SL

El terreno servirá para la construcción de una iglesia

Por Martín Rodríguez

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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SGS donará predio a la Arquidiócesis de SL
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      La alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez aprobó la donación de un terreno para la Arquidiócesis de San Luis Potosí. El predio se ubicará en el fraccionamiento Puerta Real y servirá para la construcción de una iglesia.

      El fraccionamiento se extiende en territorio de Soledad y una parte de su desarrollo urbano pertenece a la capital potosina.

      Hasta ahora no hay un templo en la zona y la disponibilidad del predio ayudaría a la construcción. 

      La agenda del día incluyó la donación de un predio municipal a la Arquidiócesis de San Luis Potosí, la aprobación de los estados financieros municipales y la protesta a la nueva titular de la Unidad Investigadora de la Contraloría Interna del Ayuntamiento. 

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      El orden del día permitió la programación de recursos para continuar con los programas de obra urbana, programas sociales, inversión en seguridad pública y el funcionamiento de áreas municipales en la nueva Unidad Administrativa Municipal. 

      En el caso del predio, la alcaldía de Soledad presentó la propuesta de donación de un predio de 2 mil 500 metros cuadrados a la Arquidiócesis de San Luis Potosí (asociación religiosa), perteneciente a un espacio municipal, para que se construya un templo en el que se dé formación espiritual y humana a la población que habita en el fraccionamiento Puerta Real. La minuta fue aprobada por unanimidad.

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