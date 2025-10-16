logo pulso
SLP

Sheinbaum y Gallardo recorren las colonias huastecas afectadas

Supervisaron labores de limpieza y entregaron más apoyos a las familias

Por Redacción

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Sheinbaum y Gallardo recorren las colonias huastecas afectadas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona recorrieron los barrios y colonias más afectados por las recientes inundaciones en Tamazunchale, donde supervisaron las labores de limpieza y entregaron más apoyos a las familias que perdieron su patrimonio.

Desde ahí, ambos mandatarios anunciaron que ninguna familia afectada en 12 municipios por las inundaciones se quedará sin apoyo federal y estatal.

Durante el recorrido de trabajo, la presidenta Sheinbaum reconoció el buen trabajo del gobernador Ricardo Gallardo y por su respuesta inmediata ante la emergencia, y ambos entregaron colchones, estufas, refrigeradores y paquetes alimentarios, además de constatar los avances en las tareas de saneamiento  y desinfección, así como de vacunación contra el dengue que realiza el personal de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, Ricardo Gallardo al recorrer las calles de la colonia San Rafael y el Barrio del Carmen, refrendó su compromiso con las familias potosinas. “Seguiremos trabajando junto con el gobierno de México para que cada familia recupere su hogar y regrese a la normalidad lo antes posible”, afirmó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ayer por la noche, el gobernador anunció el cierre de los vertederos de la presa Zimapán por parte de la Comisión Nacional del Agua.

