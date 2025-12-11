logo pulso
SLP

Sigue cayendo empleo formal en SLP

En un año, el IMSS reportó una baja de más de tres mil 200 plazas registradas en la entidad

Por Rolando Morales

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
Sigue cayendo empleo formal en SLP

Durante el mes de noviembre, el estado de San Luis Potosí registró la pérdida de 3 mil 223 empleos formales con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según los datos del reporte mensual, la entidad potosina generó un total de 485 mil 661 plazas formales en el pasado mes de noviembre, lo que implica una disminución del 0.6 por ciento con respecto a las 488 mil 884 empleos formales registrados en el mismo mes del año pasado.

De forma específica, el sector con la mayor disminución fue el de la construcción, con un total de 33 mil 878 plazas formales, lo que equivale a un déficit anual del 6.8 por ciento, le sigue los servicios sociales y comunales, con un total de 53 mil 214 plazas, lo que representa una disminución anual del 4.9 por ciento.

En el caso del sector de la energía eléctrica se registró un total de 2 mil 425 empleos formales, lo que implica una disminución del 1.6 por ciento con respecto al año pasado. Para la industria de la transformación, la caída anual fue del 1.4 por ciento, con un total de 200 mil 986 trabajadores asegurados ante el IMSS. A esto se suma el sector de las industrias extractivistas, que cayeron en un 1.17 por ciento, con un total de 5 mil 228 empleos formales registrados.

En contraste, las actividades de agricultura y ganadería registraron el mayor incremento anual, con un crecimiento del 5.4 por ciento, que equivale a un total de 20 mil 916 empleos formales.

Le sigue el sector comercial con un total de 80 mil 919 empleos formales que representan un crecimiento del 3.6 por ciento, mientras que el sector de comunicaciones y transportes aumentó en un 1.19 por ciento con un total de 27 mil 516 plazas formales, seguido del sector de servicios el cual aumentó 1.33 por ciento con un total de 60 mil 579 empleos formales.

