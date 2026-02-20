Siguen labores de liquidación de incendios en tres municipios

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) hizo un llamado a la ciudadanía para no realizar quemas agrícolas, de basura o de cualquier otro tipo, ya que estas prácticas incrementan el riesgo de nuevos incendios forestales.

Esto, tras dar a conocer que actualmente se avanza en el control y liquidación de los incendios en los municipios de Mexquitic, Cerritos y Guadalcázar.

La dependencia detalló que el incendio en el municipio de Mexquitic de Carmona se encuentra controlado y presenta un avance del 65 por ciento en su liquidación; sin embargo, la evolución depende de factores como el viento, la temperatura y la humedad, por lo que se mantendrá presencia durante los próximos días para la liquidación total y proteger a la población.

Las brigadas mantienen una intervención para alcanzar la liquidación, en función de las condiciones climatológicas, en las localidades de Milpillas, Picacho, La Campana, Los López y Cruces, gracias a una fuerza de 269 personas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, municipio y voluntarias, además del apoyo de jueces auxiliares que colaboran en tareas de supervisión comunitaria.

Foto: CEPC

Además, confirmó la liquidación de los incendios en San Francisco, Alaquines; Enramadas, en Santa María del Río y Tejocote, en Villa de Reyes, además de que se registra un 90 por ciento de control en Estación Montaña, en Cerritos, y más del 70 por ciento en San Carlos, Guadalcázar.