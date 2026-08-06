Siguen vialidades de la Z.I. en pésimas condiciones

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Destrozos que hacen intransitables las calles, afectan vialidades técnicamente imposibles de circular en toda la Zona Industrial. Mientras tarda el mantenimiento que la alcaldía de la capital prometió, comenzaron las acciones de apertura de cajas para ampliar la vía alterna del Eje 122 del Eje 140.

Sin embargo, los daños que crecieron con las lluvias del fin de semana, ya provocaron baches que no permiten la circulación normal de los vehículos por la zona de ida y vuelta en la avenida CFE, y afecta directamente el tráfico proveniente de los ejes 128, 130, 132 y 134.

También en las calles de cruce, el pavimento se encuentra muy destruido, Los camioneros hacen malabares para evitar que la carga de los contenedores se ladée e incluso caiga y se produzca una volcadura.

En la medida de lo posible, los automovilistas tratan de esquivar los baches, pero invaden los carriles de los autobuses de transporte de personal, o en sus casas los traileros realizan complicadas maniobras para cambiar de una avenida hacia otra, si en la intersección se formaron baches con las lluvias del domingo.

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El deterioro del pavimento es uno de los reclamos principales de atención de la industria a las autoridades a través de historia, por la pérdida creciente de resistencia del pavimento, o incluso vialidades que por décadas permanecían con superficie de tierra.

Algunas de las vialidades han recibido reparaciones de diferentes niveles de gobierno, pero con frecuencia el pavimento no alcanza la resistencia para soportar el transporte constante de camiones de carga muy pesada.

El Consejo Empresarial Potosino (CEP) ha reclamado constantemente a las autoridades el cumplimiento de promesas de restauración del pavimento en las avenidas principales.