Sin cobertura médica, 51.6% de los potosinos

San Luis Potosí reporta a más de la mitad de su población fuera de los esquemas de seguridad social, lo que ha llevado a que los Servicios de Salud estatales absorban la atención de un amplio sector de habitantes, en un contexto marcado por limitaciones presupuestales y de rezago en inversión.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 51.6 por ciento de la población en la entidad es no derechohabiente, lo que representa un universo de un millón 456 mil 628 personas que dependen directamente de la red estatal de atención médica.

A pesar de este nivel de cobertura, San Luis Potosí se ubica entre las entidades con menor inversión en materia de salud, al colocarse en el lugar 25 a nivel nacional, lo que refleja una brecha entre la demanda de servicios y los recursos disponibles para su operación y fortalecimiento.

La infraestructura estatal de salud está integrada por 184 unidades de primer nivel de atención y 94 unidades médicas tipo brigada, además de ocho hospitales básicos comunitarios, cuatro hospitales generales, un hospital materno infantil, una clínica psiquiátrica y un hospital de alta especialidad, a lo que se suman centros especializados en atención a adicciones, salud mental y enfermedades crónicas.

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En paralelo, el esquema del IMSS Bienestar complementa la cobertura con 208 unidades médicas rurales, 22 brigadas de salud, nueve unidades móviles, seis hospitales rurales y cinco centros de atención obstétrica, en un esfuerzo por ampliar la atención en zonas de difícil acceso, aunque persisten retos en capacidad operativa y suficiencia de recursos frente a la demanda existente.