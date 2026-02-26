Sin licitar, arranca nuevo paso a desnivel en Circuito Potosí
"Ahorita estamos viendo la forma de los trabajadores preliminares", señaló Vargas Tinajero
Pese a que este día inició la construcción del paso a desnivel de la avenida de las Torres y Anillo Periférico Sur o Circuito Potosí, el proyecto todavía no tiene asignada a la empresa encargada de los trabajos de ejecución.
Así lo informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), quien afirmó que la dependencia estatal cumplirá con las disposiciones de licitación y adjudicación.
"Ahorita estamos viendo la forma de los trabajadores preliminares haciendo todo lo posible, conforme a la ley para asignar esta obra", declaró.
La funcionaria estatal aseveró que la obra donde se invertirán 250 millones de pesos, deberá concluir para agosto próximo, fecha en que inicia la Feria Nacional Potosina (Fenapo), es decir, tendrá un período de ejecución de seis meses.
Complementó que el puente con una longitud de alrededor de 800 metros incluirá un glorieta, cuatro carriles, a fin de agilizar el tráfico vehicular.
