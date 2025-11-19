SLP busca impulsar presencia ante empresas japonesas

San Luis Potosí fortaleció su presencia en el mercado asiático durante el Seminario para Empresas Japonesas que Invierten en México, realizado en las instalaciones de Quick Co., Ltd., donde especialistas de JETRO, MONEX, PMC Japan y Panorama Advisors analizaron temas clave como el T-MEC, el panorama económico y los procesos fiscales para corporativos extranjeros.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y Banco MONEX, se llevó a cabo íntegramente en japonés, con el objetivo de ofrecer información directa y técnica a ejecutivos nipones interesados en invertir en México.

El titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, destacó que el estado, bajo la administración de Ricardo Gallardo Cardona, impulsa una estrategia de promoción internacional "sin límites", que incluye la única oficina estatal de enlace en Japón, desde donde se brinda acompañamiento directo a inversionistas asiáticos.

Durante el seminario, Rodolfo González Ono, representante de San Luis Potosí en Japón, expuso las ventajas competitivas de la entidad. González Martínez añadió que esta política fortalece la confianza de los corporativos japoneses y abre oportunidades para atraer proyectos de alto valor y generar empleos especializados en el estado.

