SLP condicionado comercialmente al T-MEC: CEM

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San Luis Potosí enfrenta un panorama económico condicionado por las decisiones comerciales de Estados Unidos y la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, quien alertó sobre los riesgos para las pequeñas empresas y el crecimiento económico rumbo a 2027.

El empresario señaló que la competencia económica global se ha convertido en una disputa por el dinero y el poder público, cuyos efectos alcanzan a las economías emergentes. Consideró que México no ha logrado superar esa condición y cuestionó que el crecimiento económico previsto para el cierre del año ronde el uno por ciento, nivel que, dijo, limita la competitividad del país.

Chalita Zarur también alertó sobre el endeudamiento público y la informalidad. De acuerdo con las cifras que expuso, la deuda de México asciende a 22 billones de pesos, el doble de hace ocho años, mientras que 58 por ciento de las pequeñas unidades económicas habría pasado a la informalidad. Advirtió que esta situación reduce la base de contribuyentes y compromete las finanzas públicas, además de representar una carga para las siguientes generaciones.

Sobre las afectaciones al sector productivo potosino, mencionó las pérdidas que enfrentan actividades como la producción cañera y el cultivo de jitomate, en un contexto de decisiones comerciales tomadas por Estados Unidos. Sostuvo que las medidas impuestas desde la principal economía mundial repercuten en los productores mexicanos y evidencian la vulnerabilidad de sectores que dependen de las condiciones del mercado internacional.

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El presidente del CEM consideró necesario fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas para evitar un mayor deterioro económico. Añadió que la pérdida de competitividad también está relacionada con los rezagos en educación y salud, por lo que llamó a prestar atención a las condiciones que limitan el desarrollo del país ante los desafíos comerciales y financieros que se perfilan para 2027.