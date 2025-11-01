SLP: En 3 años, 56 menores han sido asesinados
Contabiliza Redim 51 homicidios dolosos de niñas y niños, además de 5 feminicidios
Entre 2022 y septiembre del 2025, en San Luis Potosí se han registrado 56 niños, niñas y adolescentes víctimas de asesinato (51 homicidios dolosos y cinco feminicidios), de acuerdo con Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
De las víctimas, señalan las estadísticas, 14 corresponden a mujeres y 42 a hombres.
A partir de analizar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que, en el 2022 se oficializaron 17 víctimas de homicidio doloso, cuatro mujeres y 13 hombres. De ellos, nueve murieron por arma de fuego, cuatro con otro elemento, dos con arma blanca y dos no especificado.
A su vez, 12 fallecimientos dolosos en 2023, de ellos dos mujeres y 10 hombres. Del total, 11 murieron con arma de fuego y una con otro elemento.
En tanto, se registraron once homicidios dolosos en el 2024, nueve hombres y dos mujeres. De ellos, nueve murieron por arma de fuego y dos con arma blanca.
Asimismo, 11 víctimas entre enero y septiembre en 2025, 10 hombres y una mujer. De los cuales, ocho fallecieron por arma de fuego, dos con otro elemento y una con arma blanca.
El estudio de Redim indica que se documentaron cinco niñas y adolescentes víctimas de feminicidio: tres en el 2022 a causa de otro elemento; dos en el 2024 con otro elemento; y una registrada entre enero y septiembre en 2025 con objeto no especificado.
"Desafortunadamente, este es un fenómeno (homicidios dolosos) que ha violentado los derechos de la infancia y la adolescencia en el país por años", reprochó la organización no gubernamental dedicada a la defensa de infancias.
