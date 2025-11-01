logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP: En 3 años, 56 menores han sido asesinados

Contabiliza Redim 51 homicidios dolosos de niñas y niños, además de 5 feminicidios

Por Rubén Pacheco

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
SLP: En 3 años, 56 menores han sido asesinados

Entre 2022 y septiembre del 2025, en San Luis Potosí se han registrado 56 niños, niñas y adolescentes víctimas de asesinato (51 homicidios dolosos y cinco feminicidios), de acuerdo con Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

De las víctimas, señalan las estadísticas, 14 corresponden a mujeres y 42 a hombres.

A partir de analizar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que, en el 2022 se oficializaron 17 víctimas de homicidio doloso, cuatro mujeres y 13 hombres. De ellos, nueve murieron por arma de fuego, cuatro con otro elemento, dos con arma blanca y dos no especificado.

A su vez, 12 fallecimientos dolosos en 2023, de ellos dos mujeres y 10 hombres. Del total, 11 murieron con arma de fuego y una con otro elemento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En tanto, se registraron once homicidios dolosos en el 2024, nueve hombres y dos mujeres. De ellos, nueve murieron por arma de fuego y dos con arma blanca.

Asimismo, 11 víctimas entre enero y septiembre en 2025, 10 hombres y una mujer. De los cuales, ocho fallecieron por arma de fuego, dos con otro elemento y una con arma blanca.

El estudio de Redim indica que se documentaron cinco niñas y adolescentes víctimas de feminicidio: tres en el 2022 a causa de otro elemento; dos en el 2024 con otro elemento; y una registrada entre enero y septiembre en 2025 con objeto no especificado.

"Desafortunadamente, este es un fenómeno (homicidios dolosos) que ha violentado los derechos de la infancia y la adolescencia en el país por años", reprochó la organización no gubernamental dedicada a la defensa de infancias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aún "no hablamos de proyectos puntuales: Galindo
Aún "no hablamos de proyectos puntuales: Galindo

Aún "no hablamos de proyectos puntuales": Galindo

SLP

Rolando Morales

Tras reunión con Ricardo Gallardo, el alcalde explicó que se comprometió a va a invertir en infraestructura

Proyecta Villa de Reyes más viviendas para trabajadores de ZI
Proyecta Villa de Reyes más viviendas para trabajadores de ZI

Proyecta Villa de Reyes más viviendas para trabajadores de ZI

SLP

Ana Paula Vázquez

El presidente municipal informó sobre las proyecciones financieras para el próximo año

Se alistan para los 48 frentes fríos
Se alistan para los 48 frentes fríos

Se alistan para los 48 frentes fríos

SLP

Flor Martínez

Fueron 300 permisos para vender afuera de panteones
Fueron 300 permisos para vender afuera de panteones

Fueron 300 permisos para vender afuera de panteones

SLP

Flor Martínez