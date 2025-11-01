logo pulso
LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fueron 300 permisos para vender afuera de panteones

Por Flor Martínez

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A

La Dirección de Comercio Municipal de Soledad, informó que se otorgaron alrededor de 300 permisos a comerciantes ambulantes que se instalan en los alrededores de los panteones municipales y particulares de esta demarcación. 

De acuerdo con la titular del área, Patricia Cuevas, el jueves se llevó a cabo una capacitación dirigida a los vendedores de alimentos, impartida por personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).  En total, 120 comerciantes recibieron recomendaciones sobre el manejo higiénico de los alimentos que ofertan durante las celebraciones de Día de Muertos.

La funcionaria señaló que la mayoría de los vendedores se ubican en los panteones Nuestra Señora del Refugio y El Morro, este último situado sobre la avenida Libertad. 

Indicó que algunos comerciantes comenzaron a instalarse desde ayer, aunque se espera que la mayoría inicie actividades desde temprana hora de este sábado 1 de noviembre.

Asimismo, destacó que los inspectores municipales estarán atentos al desarrollo de la actividad comercial en estos dos panteones, así como en los otros dos del municipio, donde aunque la afluencia de vendedores es menor, también se realizarán recorridos de supervisión.

Finalmente, mencionó que durante los operativos de vigilancia, se contará con el apoyo de personal de Seguridad Pública y Protección Civil, instancia encargada de verificar el estado de los tanques de gas en los puestos que hacen uso de cilindros para la preparación de alimentos.

