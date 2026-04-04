SLP, en el top ten de deportados

En febrero de este año, San Luis Potosí se ubicó entre los diez principales estados con mayor número de ciudadanos deportados por Estados Unidos, reveló un estudio de BBVA Research.

Impacto en la comunidad

La unidad investigadora del banco español dio a conocer el estudio "Aumentaron las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos?", en el que destaca la enorme reducción de la migración de otros países a través de México.

Entre febrero de 2025 y el de 2026, señala el documento, "se desvanece la ruta del Sueño Americano para miles de migrantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe" por el endurecimiento de la política antiinmigración en el vecino país.

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Detalles confirmados

Esto debido a que, señala el documento, la intercepción de personas en situación irregular en México cayeron 95 %, al pasar de 100 mil eventos mensuales en promedio en 2024 a alrededor de cinco mil eventos al mes entre abril de 2025 y enero de 2026.

El año pasado, la mayoría de los migrantes de tránsito por México provinieron de Venezuela, Honduras, Cuba, Colombia y Guatemala.

Sobre la situación de los migrantes mexicanos, el reporte indica que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a 320 mil migrantes el año pasado, la cifra más alta en doce años, pero expuso que los datos desagregados por país no estarán disponibles en el corto plazo.

Sin embargo, tomando como referencia estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas del gobierno federal, BBVA señala que en 2025, 160 mil mexicanos fueron deportados, cifra 22.3% menor que la registrada en 2025.

El desglose estatal marca que seis mil 585 potosinos fueron deportados desde Estados Unidos, ubicándose como la décima entidad con mayor población rechazada por el vecino país.