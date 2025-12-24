SLP, noveno en materia de exportaciones

Durante el tercer trimestre del presente 2025, el estado de San Luis Potosí registró un incrementó de 17.5 por ciento en sus exportaciones totales al extranjero, siendo la novena entidad con el mayor monto a nivel nacional, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa, del periodo de julio a septiembre del presente año, la entidad potosina generó un monto de 6 mil 449.7 millones de dólares en exportaciones al extranjero, cifra que representa el 4.2 por ciento de la participación porcentual a nivel nacional.

En el ranking del todo el país, la cifra potosina tan solo se encuentra por debajo de los montos generados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y Sonora.

De forma especifica el sector agropecuario registró 43.7 millones de dólares en exportaciones, sin embargo esta cifra equivale a una disminución anual del 16.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, con una participación de las exportaciones estatales de apenas 0.7 por ciento.

Mientras que el sector manufacturero, registró un monto de 6 mil 398.9 millones la cual aumentó en 17.9 por ciento con respecto al tercer trimestre del año pasado, y representa el 99.2 por ciento del total de las exportaciones estatales en dicho periodo. En este sector San Luis Potosí destacó por ser la tercera a nivel nacional con el mayor monto, tan solo por debajo de Coahuila y Guanajuato.