SLP se proyecta ante el mundo en Fitur 2026

En un esfuerzo por consolidar su presencia en los mercados globales y potenciar su desarrollo económico, el Estado de San Luis Potosí inició formalmente sus actividades en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España.

J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, encabezó el corte del listón inaugural en representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, marcando el inicio de una agenda de trabajo orientada a posicionar los atractivos potosinos ante profesionales del sector provenientes de más de 150 países.

La delegación potosina, integrada también por la secretaria de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, y el diputado federal Juan Carlos Valladares, puso en marcha el estand del estado, integrado estratégicamente dentro del Gran Pabellón de México, país que en esta edición funge como socio principal del evento.

Como parte de los resultados inmediatos de esta participación, el Gobierno del Estado ha concretado importantes acuerdos que fortalecerán la conectividad y el comercio regional. Entre las acciones más destacadas se encuentra la firma de convenios con la aerolínea Volaris y con la dirigencia nacional de CANACO Servytur, además de un acuerdo de cooperación estratégica con el estado de Sinaloa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Crean consejo consultivo de turismo del Altiplano Matehuala.- Quedó integrado el Consejo Consultivo de Turismo del Altiplano, evento donde estuvo presente la secretaria de Turismo del estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, además estuvieron pres...

Con estas gestiones, San Luis Potosí no solo refuerza su imagen en el escenario internacional, sino que avanza con firmeza hacia la consolidación de un modelo de turismo sin límites que beneficie a toda la región.