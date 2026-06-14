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SNTE Sección 26 participará en el proceso electoral 2027

Por Samuel Moreno

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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SNTE Sección 26 participará en el proceso electoral 2027
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      El dirigente de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez, afirmó que el magisterio potosino estará preparado para participar en el proceso electoral de 2027, aunque subrayó que, cualquier posicionamiento deberá darse conforme a los tiempos que establezcan las autoridades electorales.

      El líder sindical sostuvo que, aunque actualmente distintos actores políticos ya realizan trabajos previos, estos no deben considerarse campañas anticipadas, ya que los tiempos formales aún no inician. En ese sentido, llamó a esperar el calendario oficial que emitirá el organismo electoral estatal para la organización del proceso.

      Bárcenas Ramírez señaló que el escenario de 2027 será relevante para San Luis Potosí, al tratarse no solo de la renovación de la gubernatura, sino también del Congreso local y los ayuntamientos, lo que anticipa una contienda de alta intensidad política en la entidad. Asimismo, destacó que el magisterio no puede permanecer ajeno a la vida política, al recordar que desde la reforma de 1992 los trabajadores de la educación cuentan con libertad para participar en distintos espacios y fuerzas políticas, tanto a nivel local como nacional.

      Finalmente, insistió en que cualquier definición sobre alianzas o participaciones deberá realizarse en los tiempos correspondientes, reiterando el llamado a respetar el marco institucional y los procesos que marque la autoridad electoral de cara a los comicios de 2027.

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