Sólo 19% de carpetas por delito de violación, concluye en sentencia

Por Rubén Pacheco

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
Sólo 19% de carpetas por delito de violación, concluye en sentencia

Debido a cuestiones incidentales propias de los procesos penales, se amplía la emisión de sentencias en el delito de violación, dijo Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Manifestó lo anterior luego que se reveló que, en los últimos dos años, solo el 19 por ciento de las carpetas de investigación por violación radicadas en el STJE, concluyó en sentencia, la mayoría condenatoria.

La magistrada presidenta expuso que el proceso penal tiene varias facetas procesales y ampliaciones, las cuales dependen de la Fiscalía General del Estado (FGE), la propia defensa o del abogado de la víctima. 

“No tiene que ver con que el Ministerio Público lo llevó tarde, no. Son las situaciones propias del procedimiento penal acusatorio”, comentó. Sobre cuánto tiempo en promedio puede alcanzar justicia una persona violada, manifestó que la alcanza desde el momento en que tiene derecho a un proceso judicial, una defensa, interponiendo un recurso legal o al momento de aportar pruebas.

En entrevista, Zarazúa Martínez informó que, a través de los juzgados especializados, se desahogan causas penales tanto de víctimas adolescentes como indiciados menores de edad.

Aunque no precisó cuántas resoluciones se acumulan al momento, aseguró que se han dictado sentencias contra violadores, una de las más recientes por 30 años de prisión.

