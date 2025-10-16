Son 63 escuelas dañadas por las fuertes lluvias

logo pulso
Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
Hasta el momento, se tienen contabilizados 63 planteles educativos de la región Huasteca que resultaron con afectaciones por las recientes lluvias torrenciales, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE). 

Describió que desde el domingo la SEGE en coordinación con el Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa (IEIFE), se trabaja en corroborar los daños y las condiciones de las escuelas.

El funcionario estatal precisó que se detectaron afectaciones en equipo de cómputo, muebles y en algunos casos bardas perimetrales. “Somos uno de los cinco estados que estamos en contacto continuamente con el Gobierno Federal que menos afectaciones tuvo”.

Reportó que, en el municipio de San Vicente Tancuayalab existe un puente que no permite acceder a varias escuelas inundadas, por lo cual, el personal de la SEGE espera que disminuya el nivel del agua para proceder con la revisión.

En entrevista, subrayó que, con la visita de este miércoles de los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), pudo definirse la validación y los alcances de la cobertura de los seguros institucionales para tales centros escolares.

“Hemos estado visitando para validar que efectivamente estos daños se presentaron. Hoy nos va a visitar el secretario de Educación Pública, el maestro Mario Delgado. Vendrá acompañado del titular del seguro institucional que hay para todas las escuelas”, concluyó Torres Cedillo.

