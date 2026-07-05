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Son incendios en viviendas una emergencia de los Bomberos

Por Ana Paula Vázquez

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Son incendios en viviendas una emergencia de los Bomberos
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      Los incendios en viviendas se han mantenido como una de las principales emergencias atendidas por el Cuerpo de Bomberos Metropolitano en San Luis Potosí, con un promedio de dos siniestros diarios, la mayoría originados por fugas de gas y fallas en instalaciones eléctricas.

      El comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano, Adolfo Benavente Duque, informó que este comportamiento se ha sostenido sin variaciones relevantes en las últimas semanas, mientras que los incendios en casas habitación continúan concentrando buena parte de las salidas de la corporación.

      En lo que va de julio, los servicios de emergencia han atendido al menos cuatro incendios en viviendas, entre ellos un caso vinculado al almacenamiento de material pirotécnico dentro de un domicilio, que dejó como saldo una persona lesionada por quemaduras.

      De forma paralela, las fugas de gas siguen encabezando los reportes de atención en domicilios particulares. Tan solo en los primeros días del mes se han contabilizado alrededor de 12 casos, en su mayoría relacionados con cilindros en mal estado o instalaciones domésticas deterioradas.

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      En contraste, los incendios en pastizales, terrenos baldíos y zonas forestales han disminuido de manera considerable gracias a las lluvias recientes; no obstante, el propio cuerpo de bomberos advirtió que la acumulación de vegetación podría convertirse en un riesgo hacia finales del año, cuando la materia seca incremente la carga de combustible durante la temporada de frío. "Gracias a las condiciones climatológicas que hemos estado viviendo, ha habido mucha humedad y eso ha disminuido enormemente la incidencia en cuanto a los incendios en pastizales, en terrenos baldíos, así como en incendios forestales. Afortunadamente, creo que va a continuar la humedad y eso nos va a ayudar. Lamentablemente, toda esa humedad y toda esa agua que está cayendo nos va a crear una carga combustible muy importante para fin de año, cuando se empiecen a reactivar las heladas y el tiempo frío, pues se puede comenzar a reactivar", concluyó.

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