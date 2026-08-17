Sonia Mendoza desconoce fallo sobre el lirio acuático

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Aunque un tribunal colegiado la dictó hace más de dos años, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), afirmó que el recurso promovido por la organización ambientalista Cambio de Ruta sobre el retiro de lirio acuático de la presa San José todavía no se resuelve.

Tribunal colegiado y responsabilidades en el retiro del lirio

Según la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, dictada el 31 de enero del 2024, el gobernador del estado, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, la CEA y el Interapas, son las instancias responsables del quitar la hierba.

Coordinación institucional para atender el retiro del lirio

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La funcionaria estatal asumió que hasta obtener la resolución final, se podrá determinar qué autoridad será "la que tenga que responder", cuya aseveración contrasta con el fallo establecido el 31 de enero de 2024.

Mendoza Díaz aseveró que las cuatro instituciones vinculadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), trabajan de forma coordinada para dar cumplimiento a la ejecutoria.

Sostuvo que la dependencia estatal ha convocado no solo a tales instituciones, sino también a la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y un comité de dicho cuerpo de agua.

"Se está atendiendo el juicio, todavía no te lo puedo decir. Ya hemos estado dando seguimiento al juicio. Todavía no tenemos una resolución definitiva", aseveró.