logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sonia Mendoza desconoce fallo sobre el lirio acuático

Para la titular de la Segam no hay una resolución definitiva

Por Rubén Pacheco

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
A
Sonia Mendoza desconoce fallo sobre el lirio acuático
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque un tribunal colegiado la dictó hace más de dos años, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), afirmó que el recurso promovido por la organización ambientalista Cambio de Ruta sobre el retiro de lirio acuático de la presa San José todavía no se resuelve.

      Tribunal colegiado y responsabilidades en el retiro del lirio

      Según la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, dictada el 31 de enero del 2024, el gobernador del estado, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, la CEA y el Interapas, son las instancias responsables del quitar la hierba.

      Coordinación institucional para atender el retiro del lirio

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La funcionaria estatal asumió que hasta obtener la resolución final, se podrá determinar qué autoridad será "la que tenga que responder", cuya aseveración contrasta con el fallo establecido el 31 de enero de 2024.

      Mendoza Díaz aseveró que las cuatro instituciones vinculadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), trabajan de forma coordinada para dar cumplimiento a la ejecutoria.

      Sostuvo que la dependencia estatal ha convocado no solo a tales instituciones, sino también a la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y un comité de dicho cuerpo de agua.

      "Se está atendiendo el juicio, todavía no te lo puedo decir. Ya hemos estado dando seguimiento al juicio. Todavía no tenemos una resolución definitiva", aseveró.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo
        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo

        SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo

        SLP

        Rubén Pacheco

        La aplicación ofrece respuesta rápida y seguridad para usuarios y conductores en San Luis.

        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.
        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.

        Rehabilitación de PTAR de Escalerillas concluirá en hasta 150 días.

        SLP

        Rubén Pacheco

        El director de la CEA explicó que la entrega formal será al ayuntamiento para operar la infraestructura.

        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos
        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos

        Niega Gobierno que recorte a precampañas limite a candidatos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Torres Sánchez considera exagerado el presupuesto solicitado por el INE para elecciones.

        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP
        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP

        IMPLAN trabaja en ampliar áreas verdes en SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Proyecto en coordinación con IPICYT busca proteger reserva natural municipal.