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Desfilan 300 elementos de la SSPC en la capital

La dependencia presentó personal de distintas áreas, patrullas, drones y unidades caninas durante la conmemoración

Por Pulso Online

Septiembre 16, 2026 03:47 p.m.
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Desfilan 300 elementos de la SSPC en la capital
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      Un contingente de 300 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) participó este 16 de septiembre en el desfile cívico-militar realizado en la capital potosina.

      Según el programa oficial, la conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia reunió a 3 mil 883 participantes de instituciones militares, corporaciones de seguridad y emergencia, planteles educativos y agrupaciones civiles.

      El recorrido fue de aproximadamente 3.5 kilómetros y participaron 174 vehículos, motocicletas y bicicletas, además de nueve escoltas y cinco bandas de guerra.

      El contingente de la SSPC estuvo conformado por personal de Prevención y Reinserción Social, Guardia Civil Estatal, División Caminos, C5i2 y la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana.

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      Durante el desfile también circularon patrullas, motocicletas, torres móviles de vigilancia y unidades que transportaban drones, perros robot y ejemplares caninos.

      El secretario de Seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, declaró que la participación buscó acercar a las instituciones con la ciudadanía y reconocer a sus integrantes. La dependencia no precisó cuántos agentes fueron destinados al operativo de seguridad paralelo ni reportó incidentes durante el recorrido.

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