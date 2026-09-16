Desfilan 300 elementos de la SSPC en la capital
La dependencia presentó personal de distintas áreas, patrullas, drones y unidades caninas durante la conmemoración
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Un contingente de 300 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) participó este 16 de septiembre en el desfile cívico-militar realizado en la capital potosina.
Según el programa oficial, la conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia reunió a 3 mil 883 participantes de instituciones militares, corporaciones de seguridad y emergencia, planteles educativos y agrupaciones civiles.
El recorrido fue de aproximadamente 3.5 kilómetros y participaron 174 vehículos, motocicletas y bicicletas, además de nueve escoltas y cinco bandas de guerra.
El contingente de la SSPC estuvo conformado por personal de Prevención y Reinserción Social, Guardia Civil Estatal, División Caminos, C5i2 y la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Durante el desfile también circularon patrullas, motocicletas, torres móviles de vigilancia y unidades que transportaban drones, perros robot y ejemplares caninos.
El secretario de Seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, declaró que la participación buscó acercar a las instituciones con la ciudadanía y reconocer a sus integrantes. La dependencia no precisó cuántos agentes fueron destinados al operativo de seguridad paralelo ni reportó incidentes durante el recorrido.
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